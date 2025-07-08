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08 июля 2025 в 15:29

«С нами Бейонсе»: американская звезда выступила в платье цветов флага РФ

Бейонсе выступила в Вашингтоне в костюме цветов российского триколора

Бейонсе Бейонсе Фото: IMAGO/Trish Badger/imageSPACE/Global Look Press

Американская исполнительница Бейонсе появилась на сцене в ходе выступления в Вашингтоне в платье цветов российского флага. Кадры с концерта артистка выложила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Сообщается, что костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.

Мы русские, с нами Бейонсе. <…> Я надеюсь, ты пела про матушку-землю, — написали поклонники звезды в комментариях.

Ранее блогер Аня Покров на VK Fest в Санкт-Петербурге заявила, что ее фанаты считают ее лучше Бейонсе. Девушка призналась, что ей было приятно такое сравнение. Покров поделилась, что недавно была на выступлении Бейонсе в Париже. Она назвала шоу невероятным и пообещала, что в ближайшее время проведет подобное мероприятие в России.

До этого Пентагон по случаю Дня американского флага опубликовал в соцсети X поздравление с приметной картинкой. На изображении отчетливо виднеются российские триколоры.

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