«С нами Бейонсе»: американская звезда выступила в платье цветов флага РФ Бейонсе выступила в Вашингтоне в костюме цветов российского триколора

Американская исполнительница Бейонсе появилась на сцене в ходе выступления в Вашингтоне в платье цветов российского флага. Кадры с концерта артистка выложила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Сообщается, что костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.

Мы русские, с нами Бейонсе. <…> Я надеюсь, ты пела про матушку-землю, — написали поклонники звезды в комментариях.

Ранее блогер Аня Покров на VK Fest в Санкт-Петербурге заявила, что ее фанаты считают ее лучше Бейонсе. Девушка призналась, что ей было приятно такое сравнение. Покров поделилась, что недавно была на выступлении Бейонсе в Париже. Она назвала шоу невероятным и пообещала, что в ближайшее время проведет подобное мероприятие в России.

До этого Пентагон по случаю Дня американского флага опубликовал в соцсети X поздравление с приметной картинкой. На изображении отчетливо виднеются российские триколоры.