Российскую певицу сравнили с Бейонсе Фанаты Ани Покров заявили, что она лучше Бейонсе

Блогер Аня Покров заявила, что ее фанаты считают ее лучше американской певицы Бейонсе. Девушка призналась, что ей было приятно такое сравнение, передает корреспондент NEWS.ru.

Самый прикол — сегодня я выступаю на сцене инфлюенсеров, и там стоят девочки с плакатом «Аня Покров круче, чем Бейонсе», — рассказала блогер.

Покров поделилась, что недавно была на выступлении Бейонсе в Париже. Она назвала шоу невероятным и пообещала, что в ближайшее время проведет подобное мероприятие в России.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву по праву можно считать новой Примадонной российской эстрады. Он обратил внимание на значительный рост гонораров народной артистки, связанный с неожиданным всплеском популярности ее творчества среди молодежной аудитории. По словам продюсера, заработок у Кадышевой больше, чем у ее коллеги Аллы Пугачевой.

Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что любит приколы и самоиронию и считает это способом оставаться в ресурсе. Так он ответил хейтерам, которые в Сети начали высмеивать его за видео, где ему якобы подожгли голову.