Российскую певицу сравнили с Бейонсе

Блогер Аня Покров заявила, что ее фанаты считают ее лучше американской певицы Бейонсе. Девушка призналась, что ей было приятно такое сравнение, передает корреспондент NEWS.ru.
Самый прикол — сегодня я выступаю на сцене инфлюенсеров, и там стоят девочки с плакатом «Аня Покров круче, чем Бейонсе», — рассказала блогер.
Покров поделилась, что недавно была на выступлении Бейонсе в Париже. Она назвала шоу невероятным и пообещала, что в ближайшее время проведет подобное мероприятие в России.
Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву по праву можно считать новой Примадонной российской эстрады. Он обратил внимание на значительный рост гонораров народной артистки, связанный с неожиданным всплеском популярности ее творчества среди молодежной аудитории. По словам продюсера, заработок у Кадышевой больше, чем у ее коллеги Аллы Пугачевой.
Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что любит приколы и самоиронию и считает это способом оставаться в ресурсе. Так он ответил хейтерам, которые в Сети начали высмеивать его за видео, где ему якобы подожгли голову.