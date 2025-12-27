Самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году стал 20-летний певец

Самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году стал 20-летний певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым российским артистом в 2025 году

Самым высокооплачиваемым артистом 2025 года стал певец Ваня Дмитриенко, пишет Starhit. 20-летний музыкант заработал 924 млн рублей за 33 концерта. Следом в рейтинге оказался певец Григорий Лепс, заработавший 908,5 млн рублей за 79 шоу.

Народная артистка России Надежда Кадышева получила 900 млн рублей за 36 выступлений. Годовой гонорар исполнительницы хита «Ясный мой свет» Татьяны Булановой составил 745 млн рублей за 149 концертов. Певец Сергей Лазарев заработал на 75 шоу 637,5 млн рублей.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что исполнители Филипп Киркоров и Полина Гагарина стали менее популярны в 2025 году. По его словам, увеличением медийности и активности в уходящем году также не могут похвастаться артисты лейбла Black Star.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш между тем заявил, что Кадышева возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей отечественной эстрады, установив планку гонорара в 50 млн рублей за один концерт. Он отметил, что стоимость выступления артиста сегодня напрямую формируется из трех составляющих: актуального успеха, узнаваемости и качества репертуара.