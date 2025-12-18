Дробыш назвал российских музыкантов с самыми большими гонорарами

Народная артистка России Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей отечественной эстрады, установив планку гонорара в 50 млн рублей за один концерт, рассказал Общественной службе новостей музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Он отметил, что стоимость выступления артиста сегодня напрямую формируется из трех составляющих: актуального успеха, узнаваемости и качества репертуара.

Вторую строчку в списке наиболее дорогих звезд занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Несмотря на то что его доходы, по оценке продюсера, заметно уступают лидеру рейтинга, одно выступление музыканта обходится заказчикам примерно в 30 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Филипп Киркоров, чей стандартный ценник за выход на сцену в текущем сезоне составляет около 25 млн рублей.

При этом другие востребованные артисты, такие как Леонид Агутин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев, оценивают свою работу значительно скромнее.

Все они просят за выход куда более скромные суммы — около 10 – 15 миллионов, — добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что певец Богдан Титомир повысил стоимость выступления на корпоративах перед Новым годом до 1,5 млн рублей. Раньше ценник составлял 700–750 тыс. рублей.