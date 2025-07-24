Известный продюсер оценил попытки Бузовой петь на английском

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что у певицы Ольги Бузовой не получается петь ни на русском, ни на английском языке и все ее попытки делать это смешны. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, у артистки один талант – она «фрик», которым и останется.

Никто, абсолютно никто еще не понял, в чем же таланты Ольги. В пении, как мы уже поняли, она не профи. В пении на английском языке…Смешно даже об этом говорить. Я считаю, что Оля — фрик, была, есть и будет. В этом ничего плохого нет, — сообщил Дробыш.

Ранее психолог Марианна Абравитова проанализировала вирусное видео с поцелуями Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова во время концерта Димы Билана. Специалист убеждена, что данный эпизод представляет собой заранее спланированный пиар-ход.

До этого продюсер Сергей Дворцов раскрыл финансовые запросы Ольги Бузовой. По его данным, за каждый концерт певица получает не менее 2,5 млн рублей. Дворцов отметил высокую востребованность артистки, которую приглашают как на частные корпоративы, так и на масштабные городские мероприятия.