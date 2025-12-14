Известный певец в два раза повысил стоимость выступления на корпоративах Mash: Титомир повысил стоимость выступления на корпоративах до 1,5 млн рублей

Певец Богдан Титомир повысил стоимость своего выступления на корпоративах перед Новым годом до 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, раньше ценник составлял 700–750 тыс. рублей.

Как отмечает источник, спрос на выступления Титомира в декабре полностью отсутствует — не поступило ни одного запроса ни от корпоративных клиентов, ни от частных лиц. При этом, по информации Mash, 58-летний исполнитель готов максимально упростить технический райдер. Он обходится без личного транспорта, отдельной гримерки и специального питания. Из оборудования ему требуется только микрофон, мониторы и флешка с минусовками. Единственное гастрономическое пожелание, по словам его директора, — нарезка сыра.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.

Кроме того, ставший популярным у молодежи певец Дима Билан поднял свой гонорар за новогодние выступления до 10 млн рублей. Более высокий прайс был установлен после того, как в Сети завирусился трек 2007 года «Я твой номер один».