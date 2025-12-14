Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:32

Известный певец в два раза повысил стоимость выступления на корпоративах

Mash: Титомир повысил стоимость выступления на корпоративах до 1,5 млн рублей

Богдан Титомир Богдан Титомир Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres
Читайте нас в Дзен

Певец Богдан Титомир повысил стоимость своего выступления на корпоративах перед Новым годом до 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, раньше ценник составлял 700–750 тыс. рублей.

Как отмечает источник, спрос на выступления Титомира в декабре полностью отсутствует — не поступило ни одного запроса ни от корпоративных клиентов, ни от частных лиц. При этом, по информации Mash, 58-летний исполнитель готов максимально упростить технический райдер. Он обходится без личного транспорта, отдельной гримерки и специального питания. Из оборудования ему требуется только микрофон, мониторы и флешка с минусовками. Единственное гастрономическое пожелание, по словам его директора, — нарезка сыра.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.

Кроме того, ставший популярным у молодежи певец Дима Билан поднял свой гонорар за новогодние выступления до 10 млн рублей. Более высокий прайс был установлен после того, как в Сети завирусился трек 2007 года «Я твой номер один».

звезды
корпоративы
шоу-бизнес
гонорары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.