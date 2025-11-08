Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:29

Стали известны подробности райдера Ларисы Долиной на новогодние корпоративы

Лариса Долина просит за новогодние корпоративы 4,5 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лариса Долина увеличила стоимость своих выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. До 19 декабря цена за корпоративные мероприятия составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты возрастет до 4,5 млн рублей.

Для передвижений артистка использует автомобили представительского класса, которые должны быть не старше пяти лет. При этом запрещено возить артистку на внедорожниках. В транспортном средстве обязательно должна присутствовать импортная вода без газа, допускается пластиковая упаковка.

Райдер Долиной предусматривает обязательное присутствие профессиональной охраны на протяжении всего визита в город. Охранники должны обеспечивать безопасность певицы и контролировать, чтобы ей не дарили лилии, поскольку у артистки есть аллергия на эти цветы.

Ранее СМИ писали, что певица Лариса Долина владеет недвижимостью за границей. Артистка продала пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники за 100 млн рублей, но при этом сохранила имущество в Латвии. У Долиной имеются две квартиры на побережье Рижского залива, общая стоимость которых оценивается в 96 млн рублей. Кроме того, певица владеет двумя загородными земельными участками площадью три и пять тысяч квадратных метров.

Лариса Долина
корпоративы
Новый год
певицы
