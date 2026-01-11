Mash: Долина отправилась в Абу-Даби во время разбирательств с квартирой

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Лариса Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби. Авторы отметили, что исполнительница улетела за границу вместе с дочкой и внучкой.

По информации канала, Долина может отдыхать на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Постояльцам доступны бассейн, спа, массаж, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сутки обходятся туристам от 80 тыс. рублей за стандартный номер до 540 тыс. рублей за виллу, рассказали авторы.

Ранее адвокат новой хозяйки квартиры певицы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Долина находится в отъезде, поэтому она не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января. Она уточнила, что у представителя знаменитости нет таких полномочий. Также, по словам адвоката, ее доверительница может обратиться к судебным приставам.

При этом юрист Илья Русяев заявил, что Долина имела право уехать за границу на фоне разбирательств с квартирой. По его словам, акт приема-передачи в подобных делах имеет самостоятельное значение.