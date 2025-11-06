Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У Долиной нашли элитную недвижимость в Латвии

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У певицы Ларисы Долиной обнаружилась зарубежная недвижимость, сообщил Telegram-канал «Звездач». Артистка продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 100 млн рублей, но без жилья не осталась, поскольку только в Латвии у нее есть две квартиры на берегу Рижского залива, утверждают авторы публикации.

Суммарно, по данным канала, латвийская недвижимость певицы оценивается в 96 млн рублей. Помимо квартир, у Долиной есть пара загородных участков площадью в три и пять тысяч квадратных метров. Основной доход звезды поступает через ИП и концерты, при этом она также преподает в МГИКе и возглавляет «Музыкальную академию Ларисы Долиной».

Гонорар Долиной за корпоративные выступления существенно вырос: раньше он составлял 1,5–2 млн, а сейчас ценник доходит до 4,5 млн рублей. Важные пункты ее райдера включают запрет на внедорожники и лилии, поскольку на последние у певицы аллергия.

Ранее певица стала жертвой мошенников. Однако суд постановил, что Долина в момент сделки не осознавала свои действия. Скандал вокруг квартиры звезды разгорелся в августе 2024 года. Певица стала жертвой крупного обмана мошенников: аферисты вынудили певицу продать квартиру и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки».

