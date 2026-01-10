Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России Самая дорогая квартира в России продается в Казани за 500 млн рублей

Самую дорогую квартиру в регионах России продают в Казани: недвижимость на улице Федосеевской, расположенной прямо у Казанского кремля, Дворца земледельцев и городской набережной, продают за 500 млн рублей, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на телепередачу «Квартирный вопрос». Площадь пятикомнатной квартиры в дворцовом стиле — 233 «квадрата», высота потолков — 3,5 метра.

Из окон, как пишет канал, открывается вид на Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике и Богородицкий монастырь. Владельцем апартаментов является архитектор Леонид Горник. В Екатеринбурге за 250 млн рублей продают двухуровневый пентхаус в башне «Исеть» напротив Ельцин Центра. Площадь квартиры — 456 «квадратов», высота потолка — четыре метра, отделка — черновая. В Новосибирске предлагают квартиру площадью 400 «квадратов» за 155 млн рублей.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. По словам гендиректора агентства загородной недвижимости Игната Ситникова, будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.