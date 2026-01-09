В России изменят правила рефинансирования жилищных кредитов

На ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов, заявил «РГ» гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников. По его словам, будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

Раньше любое рефинансирование означало пересчет всего кредита по рыночным условиям. Теперь семья может пойти в другой банк и рефинансировать только рыночную часть, оставив льготную часть в первоначальном банке, — отметил Ситников.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.

Также председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что России стоит перенять советский опыт и предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. По его мнению, такая мера может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране.