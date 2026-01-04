Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:14

В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР

В ОП предложили выдавать семьям бесплатное жилье для повышения демографии

Сергей Рыбальченко Сергей Рыбальченко Фото: Мария Девахина/РИА Новости
России стоит перенять советский опыт и предоставить бесплатное жилье многодетным семьям, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, такая мера может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране, передает ТАСС.

Если государство вернется все-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов (но активно оно получило свое развитие в 70-е годы и даже в 80-е годы), и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребенка, я думаю, что вот этот путь — он самый эффективный, который мы только можем себе представить, — прокомментировал Рыбальченко.

Он отметил, что во время активного строительства социального жилья рождаемость на одну женщину превышала 2,1. В настоящее время в России этот показатель составляет около 1,4.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он отметил, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей. Это снижает эффект от льготной государственной программы.

Россия
демография
жилье
многодетные семьи
