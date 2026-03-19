Косачев разглядел в докладе разведки США позитивный сигнал для России Косачев: разведка США признает право РФ отстаивать свои национальные интересы

Американское разведывательное сообщество опубликовало доклад, в котором признало право России отстаивать собственные национальные интересы, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что Россия упоминается в документе более 80 раз.

При этом США рассматривают Россию и как угрозу, и как равного себе соперника, и как потенциального партнера там, где это возможно, подчеркнул сенатор. Особо он выделил признание разведкой права Москвы отстаивать собственные национальные интересы.

Разведка США признает право России отстаивать свои национальные интересы: «Россия стремится к многополярному мировому порядку, в котором Россия достигнет и сохранит привилегированное положение, равное положению США и других великих держав, включая Китай», — указал Косачев.

По мнению Косачева, главный посыл документа — призыв к администрации США начать переговоры с Москвой по всем направлениям. По его словам, в особенности речь идет о ядерных вооружениях.

Что ж, это прагматичный подход, — резюмировал он.

Ранее Косачев объяснил, что решение России в голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива — это российские партнеры. По его словам, именно поэтому Москва предпочла воздержаться от голосования.