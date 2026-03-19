Как делятся кредиты при разводе: как сохранить имущество, а не долги

Развод — это не только конец отношений, но и серьезный финансовый вопрос. Как делятся кредиты при разводе? По общему правилу — поровну, если займы брались в интересах семьи. Но есть важные нюансы, которые меняют картину.

Кредиты в семье: помощь или ловушка?

Кредиты и займы сегодня есть у большинства российских семей: ипотека, автокредит, потребительский заем на ремонт или технику. Пока семья вместе — долги общие и выплачиваются сообща. Но как только пара решает расстаться, каждый долг превращается в отдельный спор: кто кому должен и кто за что платит. По данным социологов, финансовые конфликты — одна из трех главных причин разводов в России.

Как развестись и не остаться с долгами

Чтобы не выплачивать чужие кредиты, важно понимать: суд делит только те долги, которые признаны общими. Согласно п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ, общие долги супругов распределяются пропорционально долям в совместном имуществе. Это значит: если имущество делится 50/50, долг тоже делится пополам. Суду не важно, на чье имя оформлен кредит, — важно, на что потрачены деньги. Если заем шел на нужды семьи — он общий. Если на личные цели одного из супругов втайне от второго — платит тот, кто брал. Договориться о разделе можно добровольно, заверив соглашение у нотариуса, или через суд.

Кредит до свадьбы: делится при разводе или нет?

Если один из супругов взял кредит до регистрации брака и не погасил его до развода, этот долг по закону считается личным. Разделить его при разводе нельзя — платит тот, кто занимал. Но есть нюанс: если второй супруг во время брака вносил платежи по этому займу из общего бюджета, он вправе потребовать через суд возврата половины уплаченной суммы.

Что грозит «бывшему» за неуплату чужого долга

Если по решению суда часть долга досталась супругу, который фактически не брал кредит, а он отказывается платить — банк имеет право взыскать всю сумму с того, кто указан в договоре как заемщик. Заемщику грозят штрафы, пени, испорченная кредитная история и судебные приставы. Поэтому юристы советуют: договаривайтесь на берегу, а не ждите принудительного взыскания.

Раздел кредитов при разводе — процесс непростой: здесь важно и когда взят заем, и на что потрачен, и кто платил. Общий совет тем, кто ищет ответ на вопрос «как делятся кредиты при разводе»: фиксируйте все крупные расходы документально уже в браке, при возможности заключайте брачный договор, а в случае спора — сразу обращайтесь к юристу, не пуская дело на самотек.

Ранее мы рассказывали, как при разводе делится ипотека.