Лодочный мотор без сюрпризов к новому сезону: ремонт и тюнинг шаг за шагом

Семья и жизнь

Ремонт и тюнинг лодочного мотора в межсезонье — пошаговая инструкция

Лодочный мотор без сюрпризов к новому сезону: ремонт и тюнинг шаг за шагом

Отпуск ради хорошего улова стоит планировать только после того, как техника приведена в порядок. Ремонт и тюнинг лодочного мотора в межсезонье снимает главный риск — потерю времени и денег на воде. Зимой есть время спокойно проверить агрегат, заменить расходники и довести мотор до рабочего идеала.

Пошаговая инструкция:

Диагностика. Осмотрите корпус и дейдвуд, проверьте люфты, состояние винта, свечей, топливных шлангов. Замерьте компрессию — разница по цилиндрам не более 10–15%. Топливная система. Слейте старое топливо, промойте бак, замените фильтры, проверьте карбюратор или форсунки. При необходимости — чистка и регулировка. Система охлаждения. Замените крыльчатку помпы, продуйте каналы, проверьте термостат. Перегрев — частая причина потери мощности. Редуктор. Смените масло, осмотрите его на эмульсию. При наличии воды — меняйте сальники. Лодочный мотор без сюрпризов к новому сезону: ремонт и тюнинг шаг за шагом Фото: Shutterstock/FOTODOM Электрика. Проверьте катушки, контакты, зарядку аккумулятора. Свечи — только рекомендованные производителем. Тюнинг. Подбор правильного винта под загрузку, установка тахометра, усиленные топливные шланги, шумоизоляция колпака. Это и есть практичный ремонт и тюнинг лодочного мотора, который реально влияет на расход и тягу.

Инструменты: набор торцевых ключей и головок, динамометрический ключ, отвертки, щупы, компрессометр, съемник винта, шприц для масла редуктора, мультиметр, очиститель карбюратора.

Грамотный ремонт и тюнинг лодочного мотора занимает 1–2 дня, но экономит недели на воде. Сначала техника — потом отпуск. Тогда улов зависит от вас, а не от поломки.

Ранее мы делились с вами правилами теплого ночлега на природе настоящих рыбаков и охотников.