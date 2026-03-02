Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:10

Российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера

Минобороны: силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Безэкипажный катер ВСУ Безэкипажный катер ВСУ Фото: Социальные сети
Российские военные уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Речь идет о трех пораженных судах.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные 1 марта нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

Кроме того, сообщалось, что командование первой президентской бригады ВСУ оформляет погибших военнослужащих как пропавших без вести. Из-за этого тела погибших не вывозятся с передовой. Эвакуация не проводится именно по причине оформления бойцов в статусе пропавших без вести.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
катера
ВСУ
