Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке

Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке

Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке

Межсезонье не прощает ошибок: сырость и ночные заморозки могут превратить отдых в испытание, поэтому грамотный бивак на охоте и рыбалке начинается с выбора места и логического отказа от земли. Бивак — это место стоянки, где охраняется охрана от непогоды, приготовление пищи и полноценный отдых, а в условиях повышенной влажности его организация требует соблюдения четкого режима.

Чтобы понять, как организовать для себя теплую и сухую ночь, используйте проверенные временем правила обустройства лагеря:

Выбор площадки: ищите возвышенность с песчаной или хвойной почвой, избегайте низин, где скапливается туман и холодный воздух. Оптимально — под упаковку густого ельника, который задерживает ветер и мелкие осадки;

Изоляция от влаги: никогда не ставьте палатку на голую землю. Используйте «пирог» из подручных средств: сначала слой двойного лапника (минимум 20 см), затем спасательное одеяло или полиэтиленовый пакет, и только сверху — каремат и спальник;

Организация тента: если пойдет дождь, поднимите дополнительные палатки тента, это создаст воздушную прослойку и предотвратит появление конденсата на внутренних стенках;

Подготовка дров: заранее заготовьте «нодью» (костер длительного горения, где полешки уложены друг на друга горизонтально) из двух-трех сосновых бревен. Такой костер горит всю ночь, включив ровное тепло без необходимости постоянно подкидывать ветки;

Сушка вещей: не развешивайте мокрую одежду внутри палатки, это поднимет влажность до критической. Сушите вещи только на безопасном расстоянии, используя импровизированные вешалки из рогулек;

Тепло в спальне: положите в ноги пластиковую бутылку с горячей водой, обернутую в запасной носок. Это простейшая грелка, которая сохраняет комфортную температуру до самого утра.

Помните, что бивак на охоте и рыбалке — это в первую очередь безопасность, поэтому всегда очищайте место под костер до минерального слоя земли. Решив задачу, например, теплую и сухую ночь, вы сохраните силу для выгодной мысли и избежите простуды даже в самой суровой климатической ситуации.

Ранее мы рассказывали, как сохранить охотничий арсенал после зимнего промысла.