Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 07:31

Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке

Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке Бивак по-умному: 5 правил теплого ночлега в палатке на охоте и рыбалке Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Межсезонье не прощает ошибок: сырость и ночные заморозки могут превратить отдых в испытание, поэтому грамотный бивак на охоте и рыбалке начинается с выбора места и логического отказа от земли. Бивак — это место стоянки, где охраняется охрана от непогоды, приготовление пищи и полноценный отдых, а в условиях повышенной влажности его организация требует соблюдения четкого режима.

Чтобы понять, как организовать для себя теплую и сухую ночь, используйте проверенные временем правила обустройства лагеря:

  • Выбор площадки: ищите возвышенность с песчаной или хвойной почвой, избегайте низин, где скапливается туман и холодный воздух. Оптимально — под упаковку густого ельника, который задерживает ветер и мелкие осадки;

  • Изоляция от влаги: никогда не ставьте палатку на голую землю. Используйте «пирог» из подручных средств: сначала слой двойного лапника (минимум 20 см), затем спасательное одеяло или полиэтиленовый пакет, и только сверху — каремат и спальник;

  • Организация тента: если пойдет дождь, поднимите дополнительные палатки тента, это создаст воздушную прослойку и предотвратит появление конденсата на внутренних стенках;

  • Подготовка дров: заранее заготовьте «нодью» (костер длительного горения, где полешки уложены друг на друга горизонтально) из двух-трех сосновых бревен. Такой костер горит всю ночь, включив ровное тепло без необходимости постоянно подкидывать ветки;

  • Сушка вещей: не развешивайте мокрую одежду внутри палатки, это поднимет влажность до критической. Сушите вещи только на безопасном расстоянии, используя импровизированные вешалки из рогулек;

  • Тепло в спальне: положите в ноги пластиковую бутылку с горячей водой, обернутую в запасной носок. Это простейшая грелка, которая сохраняет комфортную температуру до самого утра.

Помните, что бивак на охоте и рыбалке — это в первую очередь безопасность, поэтому всегда очищайте место под костер до минерального слоя земли. Решив задачу, например, теплую и сухую ночь, вы сохраните силу для выгодной мысли и избежите простуды даже в самой суровой климатической ситуации.

Ранее мы рассказывали, как сохранить охотничий арсенал после зимнего промысла.

охота
рыбалка
ночевки
лагерьсоветы
советы
тепло
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дядя и тетя убили маленького племянника и закопали его у трассы
Власти рассказали об ударах ВСУ по Брянской области
Силовики поймали подозреваемого в жестокой расправе над семьей учительницы
Льготная ипотека выходит на вторичку: что изменится в условиях программы
Пять человек заживо сгорели при пожаре в частном доме
Чубайса назвали реальной угрозой для России
Установлен предполагаемый организатор диверсии с катером из США
США отложили продажу оружия Тайваню из-за страха Трампа перед Си Цзиньпином
Дмитриев обвинил британскую прессу в перевирании речей Трампа
«Возраст не победить»: Яковлева о пластике, «Интердевочке», кризисе в браке
Проводники станут главными дирижерами туристических поездов
Соседка рассказала о фобии обвиняемого в похищении девочки в Смоленске
Госсекретарь США рекомендовал ближневосточным послам помалкивать
Правильное питание без вреда для психики: как уберечь детей от ожирения
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Удар по Кубани и признание Зеленского о ВСУ: новости СВО к утру 28 февраля
Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок
«Непростое решение»: Трамп поделился мыслями по поводу Ирана
Овечкин продлил серию без голов до семи матчей
Названо направление, где бойцы ВСУ пропадают без вести за пару дней
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.