Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз РИАН: два сибиряка переночевали в палатке на Торгашинском хребте в –43 градуса

Два опытных инструктора по активному туризму из Сибири провели экстремальную ночевку в горах Красноярского края. Мужчины специально дождались мороза в минус 43 градуса, чтобы проверить свои силы и снаряжение в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям в горах, рассказал один из участников эксперимента, альпинист и эксперт по активному туризму Сергей Ткаченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ночевка прошла на вершине Торгашинского хребта. С учетом ветра ощущаемая температура опускалась до –50 градусов по Цельсию.

Мы вместе с Владиславом, кто со мной осуществлял ночевку, действующие инструкторы-проводники, мы занимаемся активным туризмом. Для меня это подготовка себя и организма к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах. Наша задача — подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо, — рассказал Ткаченко.

Участники использовали не специализированное дорогое снаряжение, а обычные палатки и спальники, доступные рядовому туристу. Мужчины два года ждали подходящих температур, которые оказались ниже, чем во время их предыдущего эксперимента. Полученный опыт, несмотря на сильный стресс для организма, они считают бесценным.

Для Ткаченко это также часть подготовки к будущему восхождению на К2 (Чогори), запланированному на 2028 год. Повторять подобную ночевку они не планируют, так как все необходимые данные уже собраны.

