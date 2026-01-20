Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 01:01

Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз

РИАН: два сибиряка переночевали в палатке на Торгашинском хребте в –43 градуса

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Два опытных инструктора по активному туризму из Сибири провели экстремальную ночевку в горах Красноярского края. Мужчины специально дождались мороза в минус 43 градуса, чтобы проверить свои силы и снаряжение в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям в горах, рассказал один из участников эксперимента, альпинист и эксперт по активному туризму Сергей Ткаченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ночевка прошла на вершине Торгашинского хребта. С учетом ветра ощущаемая температура опускалась до –50 градусов по Цельсию.

Мы вместе с Владиславом, кто со мной осуществлял ночевку, действующие инструкторы-проводники, мы занимаемся активным туризмом. Для меня это подготовка себя и организма к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах. Наша задача — подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо, — рассказал Ткаченко.

Участники использовали не специализированное дорогое снаряжение, а обычные палатки и спальники, доступные рядовому туристу. Мужчины два года ждали подходящих температур, которые оказались ниже, чем во время их предыдущего эксперимента. Полученный опыт, несмотря на сильный стресс для организма, они считают бесценным.

Для Ткаченко это также часть подготовки к будущему восхождению на К2 (Чогори), запланированному на 2028 год. Повторять подобную ночевку они не планируют, так как все необходимые данные уже собраны.

Ранее врач Александр Умнов рассказал о симптомах аллергии на мороз. По его словам, реакцию на холод может вызвать повышенное слезотечение, конъюнктивит, ринит и даже бронхоспазм.

морозы
сибиряки
ночевки
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога
«Маниакальная заряженность»: в России раскритиковали курс Дании
Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов
В Молдавии дали оценку решению вывода страны из состава СНГ
«Сейчас будет плохо всем»: Бузова о любви, попсе, карьере — лучшие цитаты
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии
Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось
Петербуржцы завалили власти жалобами на качество уборки снега
Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз
Отсудил 30 тысяч, просит УДО: маньяк-педофил Чигиринских захотел на свободу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.