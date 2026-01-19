Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:13

Россиянам перечислили неочевидные признаки аллергии на холод

Врач Умнов: аллергия на холод может вызвать повышенное слезотечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аллергия на холод может вызвать повышенное слезотечение, конъюнктивит, ринит и даже бронхоспазм, заявил Lenta.ru врач Александр Умнов. Для такой реакции, как правило, характерны отечность, зуд, образование корочек на открытых участках кожи, а также сухость и шелушение в области губ.

При аллергии на холод могут развиваться конъюнктивит, слезотечение, ринит с чиханием и выделением из носа, а также бронхоспазм. Важно уметь отличать «морозную аллергию» от обморожения. Второе проявляется через несколько часов после воздействия. В отличие от обморожения, симптомы аллергии на холод быстро исчезают после возвращения в теплое помещение, — подчеркнул Умнов.

Он уточнил, что клинические проявления аллергии на мороз чаще всего локализуются на лице, ушах, руках, слизистой полости носа и губах. Врач добавил, что наличие бронхиальной астмы у родственников и работа в условиях низких температур значительно повышают риск появления такой реакции.

Ранее иммунолог Екатерина Кулова заявила, что любая декоративная косметика, в том числе детская, может вызвать серьезную аллергию. Она посоветовала покупать исключительно сертифицированные средства и только в специализированных магазинах, а не через маркетплейсы.

