14 января 2026 в 18:11

После приема антидепрессантов у девочки начала «кипеть» кожа

Девочка чуть не умерла в Москве после приема антидепрессантов и сильной аллергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тяжелейшая аллергия на назначенный препарат едва не привела к гибели 16-летней девочки, пишет ИА Регнум. Подросток получила редчайшее осложнение, при котором кожа буквально «кипела». Это произошло после приема антидепрессанта, выписанного частным психиатрическим центром.

Мать подростка рассказала, что дочь не видела смысла в дальнейшей жизни. В конце декабря семья поместила девочку в частную клинику. Там после многочисленных анализов ей назначили противоэпилептические средства, антипсихотики и антидепрессанты, а затем выписали. Состояние пациентки стремительно ухудшалось.

Выписались из клиники 30 декабря, в прекрасном настроении и веселым ребенком. На следующий день дочь проснулась с конъюнктивитом, затем губы опухли, рот внутри покрылся язвами (как при стоматите), температура 39, еле заметная сыпь по лицу, — рассказала мать.

Родители вызвали три бригады скорой, обратились в инфекционную больницу. 1 января подростка экстренно доставили в Морозовскую ДЗМ. Врачи диагностировали сильнейшую аллергию на препарат «ламотриджин», который выписал частный психиатр. У девочки развился токсический эпидермальный некроз и синдром Лайелла. По статистике, такое осложнение встречается лишь у одного пациента из миллиона. Врачи и сама Лиза боролись за ее жизнь. Родители в это время пытались добиться ответа от специалистов клиники. По словам матери, врачи центра не предположили возможную аллергию на лекарства. Они также не проинформировали о потенциальных побочных эффектах. Сейчас девочка идет на поправку.

Ранее после употребления шоколадки в театре жительница Москвы попала в больницу с тяжелой аллергией. По словам пациентки, в ее палате находятся еще два человека с похожими симптомами, которые тоже ели сладости того же бренда.

антидепрессанты
аллергия
подростки
лечение
