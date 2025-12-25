Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:54

Перекус в антракте обернулся для москвички мучительным зудом и отеком

Москвичка покрылась красными пятнами после того, как съела шоколад в театре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Москвы Анастасия была госпитализирована с тяжелой аллергической реакцией после того, как съела шоколадку в театре, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По ее словам, с ней в палате лежат еще двое пациентов с аналогичными симптомами после употребления сладостей того же бренда.

Девушка рассказала, что во время антракта перекусила шоколадкой, после чего у нее начался сильный зуд, а тело покрылось огромными красными пятнами. Москвичка вызывала медиков, которые оказали ей первую помощь на месте.

На следующее утро состояние Анастасии резко ухудшилось — реакция повторилась. Она вновь вызвала скорую помощь, после чего ее госпитализировали. Уже третий день врачи пытаются определить причину столь острой реакции. Медики диагностировали у пациентки крапивницу и отек.

Девушка утверждает, что всю жизнь ела шоколад, и прежде с ней такого никогда не происходило. По ее мнению, дело в том, что продукт мог оказаться бракованным.

Ранее девятилетняя школьница едва не задохнулась из-за сильного отека горла и носа после использования детского самодельного набора парфюмерии. Девочке потребовалась помощь медиков.
