Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники Япония обогнала Турцию в рейтинге туристических предпочтений россиян

Япония стала самым популярным зарубежным направлением у самостоятельных туристов из России на майские праздники, передает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования OneTwoTrip. По данным агрегатора, страна обошла Турцию по числу бронирований отелей.

Специалисты проанализировали заказы на период с 1 по 11 мая. Доля зарубежных бронирований выросла на 2 п. п. по сравнению с прошлым годом и достигла 40%.

В OneTwoTrip отметили, что Японию выбрали 14,3% россиян, спрос за год вырос в два раза. На втором месте Турция — 13,6%. Далее идут Китай (7,4%), Италия и Испания (по 6,7%). Последние две страны сменили в топе Беларусь и Францию, популярных год назад.

Среди российских направлений лидирует Татарстан — 17,3% отельных заказов. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (13,8%), Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

Ранее сообщалось, что доля российских курортов в структуре продаж организованных туров на летний сезон по итогам раннего бронирования снизилась с 10% до 6–8% в годовом выражении. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров РФ Сергея Ромашкина, на данный момент реализовано около четверти летнего предложения.