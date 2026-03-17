Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров

Пенсионерам стоит присмотреться к Курганской области — там можно хорошо отдохнуть, посоветовала турагент и тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с «Ямал-медиа» эксперт подчеркнула, что регион знаменит своими минеральными водами и лечебными грязями.

Иногда грязи в Курганской области сравнивают с Мертвым морем. Можно съездить в Шадринск. Этот город известен минеральными источниками, они являются аналогами Ессентуков, — пояснила Ансталь.

Также в регионе есть соленое озеро Медвежье. По словам турагента, оно полезно для тех, у кого болят суставы, есть проблемы с нервной системой или кожей.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Соответствующее обращение от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.