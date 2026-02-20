Зимняя Олимпиада — 2026
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача

Психиатр Шуров: антидепрессанты нельзя принимать без назначения врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Без назначения медиков не стоит начинать прием антидепрессантов, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, людям без психических расстройств эти препараты могут быть вредны. В частности, проблемы могут появиться во всем организме.

Эту серьезную группу препаратов назначает врач-психиатр строго по показаниям, например, человеку в депрессии. Если у человека нет никаких расстройств, он никак не ощутит положительного воздействия антидепрессантов, но почувствует лишь побочные эффекты: у него может ухудшиться состояние, нарушиться функции внутренних органов, — отметил психиатр.

По его словам, в каждом случае дозировка антидепрессантов подбирается индивидуально, затем также медик ее отменяет.

Есть глупый стереотип, что это психоактивные вещества, мол, от них человек получает удовольствие и энергию, — заверил Шуров.

Ранее отмечалось, что в России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами. Косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции. При этом количество шизофрений и психозов на душу населения снижаются.

антидепрессанты
психиатры
депрессия
стрессы
психика
Степанида Королева
С. Королева
