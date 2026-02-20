Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача Психиатр Шуров: антидепрессанты нельзя принимать без назначения врача

Без назначения медиков не стоит начинать прием антидепрессантов, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, людям без психических расстройств эти препараты могут быть вредны. В частности, проблемы могут появиться во всем организме.

Эту серьезную группу препаратов назначает врач-психиатр строго по показаниям, например, человеку в депрессии. Если у человека нет никаких расстройств, он никак не ощутит положительного воздействия антидепрессантов, но почувствует лишь побочные эффекты: у него может ухудшиться состояние, нарушиться функции внутренних органов, — отметил психиатр.

По его словам, в каждом случае дозировка антидепрессантов подбирается индивидуально, затем также медик ее отменяет.

Есть глупый стереотип, что это психоактивные вещества, мол, от них человек получает удовольствие и энергию, — заверил Шуров.

Ранее отмечалось, что в России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами. Косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции. При этом количество шизофрений и психозов на душу населения снижаются.