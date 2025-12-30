Иммунолог оценила опасность детской декоративной косметики

Любая декоративная косметика, в том числе детская, может вызвать серьезную аллергию, заявила 360.ru иммунолог Екатерина Кулова. Она посоветовала покупать исключительно сертифицированные средства и только в специализированных магазинах, а не через маркетплейсы.

Декоративная косметика может вызвать аллергическую реакцию, отек Квинке, анафилактический шок, может привести к смерти. Это не только у детей, у взрослых то же самое. Естественно, духи нельзя брызгать в лицо и нос, потому что может быть резкий спазм и отек, — предупредила Кулова.

Перед тем как использовать парфюм, следует нанести немного продукта на бумагу, слегка вдохнуть аромат и посмотреть на свою реакцию. Если все в порядке, можно нанести духи уже на руку. Декоративную косметику также лучше проверять на каком-то участке тела, а не на лице, заключила врач.

Ранее косметолог Валерия Шаповалова заявила, что в холодное время года перед нанесением макияжа важно увлажнить кожу с помощью кремов с плотной текстурой. В противном случае косметика, в частности тональные средства, лишь подчеркнет шелушения и неровности.