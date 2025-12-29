Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период

В холодное время года перед нанесением макияжа важно увлажнить кожу с помощью кремов с плотной текстурой, заявила телеканалу «Саратов 24» косметолог Валерия Шаповалова. В противном случае косметика, в частности тональные средства, лишь подчеркнет шелушения и неровности.

Помимо питательных кремов, зимой понадобится специальная база под косметику, отметила Шаповалова. Это средство улучшит сцепление макияжа с кожей. Отдельный уход необходим губам — их нужно увлажнять с помощью бальзамов, восков и масел, а также делать специальный пилинг. Перед нанесением помады лучше использовать праймер.

Зимой следует ограничить использование слишком агрессивных средств, в том числе очищающих гелей для умывания и тоников со спиртом. Особую осторожность следует проявлять и при нанесении косметики с кислотами. Вместо скрабов врач призвала использовать пилинги-скатки и гоммажи.

Ранее визажист Тамара Валиева заявила, что SPF-средства рекомендуется наносить на лицо и руки даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи типа UVB активны даже в холодную и пасмурную погоду. В противном случае есть риск столкнуться с ожогом кожи.