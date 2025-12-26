Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:01

Визажист объяснила, почему так важно использовать SPF-средства зимой

Визажист Валиева: ультрафиолетовые лучи UVB активны даже в зимний период

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

SPF-средства рекомендуется наносить на лицо и руки даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи типа UVB активны даже в холодную и пасмурную погоду, заявила LIFE.ru визажист Тамара Валиева. В противном случае есть риск столкнуться с ожогом кожи.

Ультрафиолет бывает двух типов. Лучи UVA проходят глубоко и отвечают за фотостарение, пигментацию и повышенный риск рака, они активны круглый год и легко проходят сквозь облака и стекло. UVB работают в верхних слоях кожи и дают классический ожог, их максимум приходится на лето, но зимой они тоже никуда не исчезают, — предупредила Валиева.

Она отметила, что зимой снежный покров действует как гигантское зеркало, отражая значительную часть ультрафиолетовых лучей. В результате кожа получает двойную порцию излучения — сверху и снизу. Это объясняет то, почему можно обгореть даже в тени или в пасмурный день на горнолыжном склоне, пояснила эксперт. Ситуацию усугубляют мороз и сухой воздух от отопительных приборов, которые делают кожу стянутой и обезвоженной.

Ранее дерматолог Яна Шацкая заявила, что специальные кремы, сочетающие в себе косметологию и фармацевтику, помогут избежать сухости рук зимой. Она отметила, что в зимнее время наносить такие продукты на кожу необходимо постоянно.

косметика
красота
здоровье
визажисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей
Роль резервных мощностей в эпоху нестабильных цепочек поставок
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.