Визажист объяснила, почему так важно использовать SPF-средства зимой

SPF-средства рекомендуется наносить на лицо и руки даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи типа UVB активны даже в холодную и пасмурную погоду, заявила LIFE.ru визажист Тамара Валиева. В противном случае есть риск столкнуться с ожогом кожи.

Ультрафиолет бывает двух типов. Лучи UVA проходят глубоко и отвечают за фотостарение, пигментацию и повышенный риск рака, они активны круглый год и легко проходят сквозь облака и стекло. UVB работают в верхних слоях кожи и дают классический ожог, их максимум приходится на лето, но зимой они тоже никуда не исчезают, — предупредила Валиева.

Она отметила, что зимой снежный покров действует как гигантское зеркало, отражая значительную часть ультрафиолетовых лучей. В результате кожа получает двойную порцию излучения — сверху и снизу. Это объясняет то, почему можно обгореть даже в тени или в пасмурный день на горнолыжном склоне, пояснила эксперт. Ситуацию усугубляют мороз и сухой воздух от отопительных приборов, которые делают кожу стянутой и обезвоженной.

Ранее дерматолог Яна Шацкая заявила, что специальные кремы, сочетающие в себе косметологию и фармацевтику, помогут избежать сухости рук зимой. Она отметила, что в зимнее время наносить такие продукты на кожу необходимо постоянно.