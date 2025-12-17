Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:37

Дерматолог дала советы, как избежать сухости рук зимой

Дерматолог Шацкая: избежать сухости рук зимой можно с помощью специальных кремов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Специальные кремы, сочетающие в себе косметологию и фармацевтику, помогут избежать сухости рук зимой, рассказала «Здоровью Mail» врач-дерматолог, косметолог Яна Шацкая. Она отметила, что в зимнее время наносить такие продукты на кожу необходимо постоянно.

Обычно я рекомендую пациентам использовать такие средства 5–10 раз, а при необходимости — до 20 раз в день. Делать это следует каждый раз после мытья рук, — рассказала Шацкая.

По словам дерматолога, такие кремы также обладают лечебным действием. Она отметила, что они могут помочь в борьбе с небольшими трещинами из-за сухости.

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина рассказала, что наличие в магазинах дневных и ночных кремов является маркетинговой уловкой. Специалист подчеркнула, что кожа функционирует одинаково вне зависимости от времени суток.

