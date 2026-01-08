Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки Минобороны РФ: силы ПВО сбили 142 украинских беспилотника в зоне СВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 140 украинских беспилотников в зоне спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что всего с начала проведения СВО удалось ликвидировать 108 177 дронов противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетики и портовой инфраструктуры в 152 районах. В операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Ранее сообщалось, что в российские войска начали поступать сверхтвердые патроны IGLA 100 для борьбы с дронами ВСУ. Как рассказали в Ростехе, дробь патрона с легкостью пробивает двигатели, блоки управления, провода и пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы БПЛА.

До этого стало известно, что ПВО ликвидировала 66 украинских беспилотников в небе над Россией в ночь на 8 января. Атаке с воздуха подверглись семь регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Больше всего дронов сбили над Крымом — 14 штук.