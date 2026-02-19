Зимняя Олимпиада — 2026
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа

Силы ПВО сбили 34 украинских дрона над Россией за четыре часа вечером 19 февраля

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за четыре часа сбили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

19 февраля в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 12 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 10 — над Азовским морем, семь — над Черным морем, четыре — над территорией Республики Крым. Еще один украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в министерстве.

Ранее начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что ВСУ направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 19 февраля уничтожили более сотни украинских беспилотников. Атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны — Брянская, Смоленская, Тверская, Новгородская, Ленинградская и Калужская области.

