Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа

Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа Силы ПВО сбили 34 украинских дрона над Россией за четыре часа вечером 19 февраля

Силы ПВО за четыре часа сбили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

19 февраля в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 12 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 10 — над Азовским морем, семь — над Черным морем, четыре — над территорией Республики Крым. Еще один украинский дрон был уничтожен над территорией Белгородской области, уточнили в министерстве.

Ранее начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что ВСУ направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 19 февраля уничтожили более сотни украинских беспилотников. Атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны — Брянская, Смоленская, Тверская, Новгородская, Ленинградская и Калужская области.