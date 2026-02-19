Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:38

Офицер ПВО раскрыл, как узнают цели украинских БПЛА

Офицер ПВО Сидор: ВС России узнают цели БПЛА ВСУ по их контроллерам

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор со ссылкой на результаты изучения полетных контроллеров сбитых БПЛА. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

Не управляются. Они до их пуска вбивают там им маршрут. Высоту, скорость на каждом маршруте. Это мы уже полетные контроллеры, когда сбиваем, изымаем и спокойно высчитываем. <…> Промышленные объекты, вплоть до карьеров. Да, вплоть до карьеров. <…> Там, допустим, на Крым, на такие объекты, как порты. <…> Тоже по объектам по промышленным, таким как бетонные заводы небольшие, цель была, — сказал офицер.

Офицер также заявил, что при атаках на крупные промышленные объекты украинские подразделения применяют несколько эшелонов ударных беспилотников. Он отметил, что дроны из разных эшелонов нацелены на один и тот же объект.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные силы ПВО в ночь на 19 февраля уничтожили более сотни украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны. 50 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью. Кроме того, 10 дронов было уничтожено в Новгородской области, четыре — в Ленинградской области и два — в Калужской.

ПВО
БПЛА
атаки ВСУ
ВС РФ
