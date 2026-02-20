Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 04:33

Хачанов уступил первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Карен Хачанов Карен Хачанов Фото: IMAGO/Schreyer/Global Look Press
Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Дохе. Матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:3 в пользу испанца.

Хачанов имел седьмой номер посева, а Алькарас был первым. В полуфинале испанец встретится с другим россиянином Андреем Рублевым.

Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP и имеет в активе семь побед на турнирах. Лучшими результатами россиянина на Большом шлеме являются полуфиналы US Open и Australian Open.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в стартовом матче турнира ATP в Роттердаме в Нидерландах. В трехсетовой борьбе победа досталась Умберу со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

До этого четырехкратная победительница турниров Большого шлема и первая ракетка мира Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

