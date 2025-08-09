«Три часа сна до Цинциннати»: Хачанов выступит на «Мастерс» после поражения Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Цинциннати после поражения в финале

Российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о решении принять участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати сразу после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Спортсмен уступил американскому теннисисту Бену Шелтону со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Три часа сна до Цинциннати, — написал Хачанов.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева неудачно подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

До этого сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев проиграл четвертой ракетке мира Тейлору Фрицу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца. Всего теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.