Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 09:23

«Три часа сна до Цинциннати»: Хачанов выступит на «Мастерс» после поражения

Теннисист Хачанов сыграет на турнире в Цинциннати после поражения в финале

Карен Хачанов на финальном матче мужского одиночного разряда турнира ATP Masters в Торонто Карен Хачанов на финальном матче мужского одиночного разряда турнира ATP Masters в Торонто Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о решении принять участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати сразу после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Спортсмен уступил американскому теннисисту Бену Шелтону со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Три часа сна до Цинциннати, — написал Хачанов.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева неудачно подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

До этого сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев проиграл четвертой ракетке мира Тейлору Фрицу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американца. Всего теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

теннис
Карен Хачанов
спортсмены
турниры
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.