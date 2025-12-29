Россиянин дважды выиграл в лотерею и заработал 70 млн рублей В Тамбовской области охранник выиграл 70 млн рублей за счет лотерей

В Тамбовской области охранник выиграл 70 млн рублей за счет лотерей, сообщило РИА Новости. Мужчина сначала добился успеха в ноябре, а затем в декабре. Отмечается, что победитель розыгрыша купил «счастливые» билеты в одной и той же точке.

Жителю Тамбовской области Алексею в декабре повезло выиграть суперприз 60 млн рублей. <…> В ноябре Алексей приобрел билет лотереи того же дизайна и стал обладателем приза в 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее житель Пермского края по имени Евгений выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Мужчина работает электромонтажником. Евгений приобрел лотерейный билет в мобильном приложении. На выигранные деньги мужчина с семьей планирует купить квартиру в Краснодарском крае.

До этого жительница Приморского края Ольга приобрела билет лотереи «Цветные шары» за 120 рублей и стала мультимиллионером. Уточняется, что россиянка выиграла 10 млн рублей. Победительница отметила, что и раньше выигрывала крупные суммы в лотереях. По словам Ольги, они доходили до 75 тыс. рублей.