Россиянин выиграл 31 млн рублей, не угадав ни одного числа Житель Пермского края выиграл в лотерею 31 млн рублей

Житель Пермского края по имени Евгений выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа, сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото». Мужчина работает электромонтажником. Евгений приобрел лотерейный билет в мобильном приложении, передает РИА Новости.

Евгений <…> родом из Пермского края купил в мобильном приложении «Столото» билет на 155875-й тираж гослотереи «Все или ничего» и по результатам розыгрыша выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в семье Евгения участие в лотереях всегда было доброй традицией. Так, еще в советское время его дедушка таким образом выиграл холодильник. При этом выигрыш семья считает совместным. На эти деньги они планируют купить квартиру в Краснодарском крае.

Ранее аналогичная история произошла с жителем Карелии. Мужчина выиграл 25 млн рублей в лотерее «Забава от Русского лото». Примечательно, что он также не угадал ни одно из 24 чисел.