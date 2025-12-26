Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:47

Россиянин выиграл 31 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Пермского края выиграл в лотерею 31 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Пермского края по имени Евгений выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа, сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото». Мужчина работает электромонтажником. Евгений приобрел лотерейный билет в мобильном приложении, передает РИА Новости.

Евгений <…> родом из Пермского края купил в мобильном приложении «Столото» билет на 155875-й тираж гослотереи «Все или ничего» и по результатам розыгрыша выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в семье Евгения участие в лотереях всегда было доброй традицией. Так, еще в советское время его дедушка таким образом выиграл холодильник. При этом выигрыш семья считает совместным. На эти деньги они планируют купить квартиру в Краснодарском крае.

Ранее аналогичная история произошла с жителем Карелии. Мужчина выиграл 25 млн рублей в лотерее «Забава от Русского лото». Примечательно, что он также не угадал ни одно из 24 чисел.

лотереи
столото
выигрыши
победители
россияне
Пермский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.