Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке

Житель Канады заключил пари на количество автомобилей, которые проследуют по сельскому мосту, и получил выигрыш в размере 20,2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Коэффициент ставки составлял 18,00.
Игрок предположил, что за 30 секунд по одному из отдаленных мостов в канадской глубинке проедет ровно девять машин. Его предсказание оказалось точным.
Ранее крупный денежный приз в размере 333 млн рублей достался жительнице Тюменской области. Счастливый билет она приобрела в одном из торговых центров Тюмени, причем покупка была совершена спонтанно. Полученные средства женщина планирует направить на приобретение квартиры, путешествия и поддержание своего здоровья.
До этого сообщалось, что обладателем выигрыша в 10 млн рублей стал житель Екатеринбурга. Мужчина приобрел лотерейный билет, в котором оказались зашифрованы цифры, связанные с важным семейным событием. Крупная сумма досталась емунезадолго до очередной годовщины свадьбы. Семья намерена потратить деньги на полное погашение ипотечного кредита и покупку нового автомобиля.