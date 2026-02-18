Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке Канадец выиграл 20,2 млн рублей после ставки на число проезжающих по мосту машин

Житель Канады заключил пари на количество автомобилей, которые проследуют по сельскому мосту, и получил выигрыш в размере 20,2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Коэффициент ставки составлял 18,00.

Игрок предположил, что за 30 секунд по одному из отдаленных мостов в канадской глубинке проедет ровно девять машин. Его предсказание оказалось точным.

Ранее крупный денежный приз в размере 333 млн рублей достался жительнице Тюменской области. Счастливый билет она приобрела в одном из торговых центров Тюмени, причем покупка была совершена спонтанно. Полученные средства женщина планирует направить на приобретение квартиры, путешествия и поддержание своего здоровья.

До этого сообщалось, что обладателем выигрыша в 10 млн рублей стал житель Екатеринбурга. Мужчина приобрел лотерейный билет, в котором оказались зашифрованы цифры, связанные с важным семейным событием. Крупная сумма досталась емунезадолго до очередной годовщины свадьбы. Семья намерена потратить деньги на полное погашение ипотечного кредита и покупку нового автомобиля.