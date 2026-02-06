Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин стал миллионером благодаря необычному совпадению в билете

Житель Екатеринбурга выиграл 10 млн рублей на лотерейном билете с датой свадьбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Екатеринбурга выиграл 10 млн рублей в лотерею, купив билет с цифрами даты своей свадьбы, сообщила пресс-служба «Национальной лотереи» в беседе с РИА Новости. Крупный выигрыш он получил незадолго до годовщины бракосочетания.

Победитель отметил, что женился 6 февраля 2019 года, и обоим супругам тогда было по 33 года. Эти же числа — 6, 2, 19, 33 — оказались на его счастливом билете. Семья планирует потратить выигрыш на полное погашение ипотеки и покупку нового автомобиля.

Ранее пенсионер из Свердловской области стал миллионером благодаря государственной лотерее и вещему сну. Бывший охранник Марат Харисов выиграл суперприз, сумма которого превысила 60 млн рублей. На выигранные деньги пенсионер хотел исполнить свою давнюю мечту и отправиться с женой в путешествие по Алтаю.

Прежде жительница Ставропольского края стала победительницей лотереи и выиграла крупную сумму — около 47 млн рублей. Для участия в розыгрыше она купила 10 билетов. Победительница планировала использовать выигрыш для помощи близким и открыть банковский вклад.

Россия
лотереи
выигрыши
свадьбы
