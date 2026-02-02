Зимняя Олимпиада — 2026
Охранник сорвал джекпот после сна о белых курах

Охранник из Свердловской области выиграл 60 млн рублей после сна про белых кур

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пенсионер из Свердловской области стал миллионером благодаря государственной лотерее и вещему сну, сообщили в компании «Столото» в беседе с РИА Новости. Бывший охранник Марат Харисов выиграл суперприз, сумма которого превысила 60 млн рублей.

Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл, — сообщил победитель.

Как рассказали в компании, мужчина сам выбрал числа для выигрышного билета. Он использовал комбинацию цифр, которая уже приносила ему небольшие победы в лотерее раньше.

Этому крупному выигрышу предшествовал сон его жены. Примерно за месяц до розыгрыша ей приснились белые куры — народная примета, которая обещает удачу в делах. После этого сна женщина была уверена, что в их семье будет большой выигрыш.

В лотерее супруги участвуют вместе уже восемь лет. На выигранные деньги пенсионер планирует исполнить свою давнюю мечту и отправиться с женой в путешествие по Алтаю.

Ранее жительница Ставропольского края стала победительницей лотереи и выиграла крупную сумму — около 47 млн рублей. Для участия в розыгрыше она купила 10 билетов. Победительница планирует использовать выигрыш для помощи близким и открыть банковский вклад.

