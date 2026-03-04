Медсестра сказочно разбогатела после падения с кровати Медсестра из Огайо выиграла $130 тыс. благодаря падению с кровати

Медсестра из штата Огайо выиграла в лотерею $130 тыс. (10 млн рублей) благодаря тому, что не смогла поспать после рабочего дня, передает People. Девушка упала с кровати и уже не смогла уснуть, после чего отправилась в магазин и купила лотерейный билет.

В супермаркете медсестра вспомнила, что у нее есть $1 (77 рублей), выигранный в лотерею. Она решила потратить его на новый билет и сорвала джекпот.

Сама победительница считает, что это событие не может быть простым совпадением, и называет его божественным провидением. Полученные средства она намерена потратить на погашение части долгов, пополнение сберегательного счета и приобретение нового автомобиля. Кроме того, девушка отметила, что выигрыш позволит ей сократить количество рабочих смен после получения диплома медсестры и сосредоточиться на карьере.

Ранее жительница Тюменской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею, выиграв 333 333 333 рубля. Счастливый билет был куплен в торговом центре Тюмени, хотя изначально покупка не планировалась.