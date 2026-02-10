Россиянка случайно купила лотерейный билет и разбогатела на 333 млн рублей Жительница Тюменской области выиграла более 333 млн рублей в лотерею

В Тюменской области россиянка Татьяна Бутакова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею, сообщило РИА Новости. Счастливый билет она купила в одном из торговых центров Тюмени, хотя изначально не планировала этого делать. Женщина намерена потратить деньги на покупку квартиры, путешествие и заботу о здоровье.

У нас уже было несколько билетов <…>, покупать еще мы не планировали, но, когда зашли в очередной торговый центр и увидели киоск, супруг предложил все-таки взять еще, — рассказала Бутакова.

Ранее жительница Ставропольского края стала победительницей лотереи и выиграла крупную сумму — около 47 млн рублей. Для участия в розыгрыше она купила 10 билетов. Победительница планирует использовать выигрыш для помощи близким и открыть банковский вклад.

До этого психолог-педагог из Свердловской области стала обладательницей крупного выигрыша в размере 333 333 333 рублей. Эта сумма была разыграна в новогоднем тираже «Русского лото». Женщина стала первым мультимиллионером в рамках розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026».