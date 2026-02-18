Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области

В Тюменской области цены на рыбу вырастут на 4-7%, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. По его словам, в худшем случае рост может достичь 15%.

Основной фактор заключается в существенном увеличении логистических издержек. Транспортировка продукции из ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока и Мурманска требует значительных затрат на топливо и содержание специализированного рефрижераторного парка, — рассказал Кырлан.

Финансист подчеркнул, что логистические расходы увеличились из-за роста тарифов на обслуживание техники и дефицита водителей. По его словам, в регионе также снижается спрос на такую продукцию.

Ранее пчеловод Валерий Михеев рассказал, что в 2026 году стоимость российского меда вырастет на треть. По словам специалиста, на рынке наблюдается нехватка меда из-за его низкой рентабельности для продавцов.