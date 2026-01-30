Россиянка купила 10 лотерейных билетов и выиграла 47 млн рублей В Ставропольском крае женщина выиграла в лотерею около 47 млн рублей

В Ставропольском крае женщина выиграла около 47 млн рублей в лотерею, сообщила РИА Новости пресс-служба «Столото». Всего она купила 10 билетов для участия в денежном розыгрыше. Россиянка планирует использовать средства для помощи близким и для банковского вклада под процент.

Совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Волгоградской области выиграла миллион рублей благодаря лотерейному билету, который сначала был выброшен в мусорное ведро. Победительница призналась, что раньше не верила в лотереи, но теперь поняла: нужно надеяться и верить. Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.

До этого психолог-педагог из Свердловской области стала обладательницей крупного выигрыша в размере 333 млн 333 тыс. 333 рублей. Эта сумма была разыграна в новогоднем тираже «Русского лото». Женщина стала первым мультимиллионером в рамках розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026», который официально обратился для получения своего выигрыша.