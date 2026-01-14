Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 00:14

Третий житель Урала стал мультимиллионером благодаря лотерее

Житель Свердловской области выиграл более 91 млн рублей в лотерее

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Третий житель Свердловской области стал обладателем многомиллионного лотерейного суперприза, сообщила пресс-служба компании «Столото» в беседе с РИА Новости. Он 12 января получил выигрыш в 91 171 815 рублей.

Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от «Столото» с самого начала 2026 года. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз, — сообщили в компании.

Первый крупный выигрыш пришел в область 1 января, когда свердловчанин разделил главный приз «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», получив 333 333 333 рубля. Всего несколько дней спустя, 5 января, еще один житель региона выиграл суперприз в размере 60 104 286 рублей.

Как отмечают в «Столото», все три новоиспеченных миллионера пока еще не обратились в лотерейный центр для официального оформления своих выигрышей. В компании предположили, что победители, возможно, даже не подозревают о своем невероятном везении.

Ранее сообщалось, что третье число месяца и суббота оказались наиболее благоприятными днями для покупки лотерейных билетов, по которым можно выиграть больше одного миллиона рублей. В пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, пояснили, что россияне-счастливчики чаще всего приобретали выигрышные билеты именно в эти дни.

