16 марта 2026 в 14:40

В РФС раскрыли, как накажут тренеров «Балтики» и ЦСКА за драку в матче РПЛ

Колосков: Талалаев и Челестини понесут разные наказания за драку в матче РПЛ

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
По итогам встречи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА оба главных тренера понесут наказания за драку, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он отметил, что Андрей Талалаев должен быть наказан строже из-за повторного нарушения.

Наказания понесут оба, но разные. Они четко прописаны в дисциплинарном кодексе, никто фантазировать не будет. Талалаев выступил зачинщиком, случай повторный. Закон суров, но справедлив. Естественно, Талалаева накажут строже. Мы там не были, непонятно, что показали по телевизору, не знаем, как было на самом деле. Комитет разберется — почитаем и узнаем, кто как себя проявил, — сказал Колосков.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. Однако после финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров.

Конфликт начался после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался тренер армейцев Фабио Челестини. Судья удалил обоих тренеров, показав им красные карточки. Перепалка продолжилась в подтрибунном помещении, где специалистов сдерживали сотрудники клубов.

Виктор Байбаков
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
