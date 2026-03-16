Власти Молдавии через Конституционный суд пытаются лишить Гагаузию полномочий, предусмотренных законом об автономии, чтобы в дальнейшем упразднить ее, заявила глава региона Евгения Гуцул. Так она прокомментировала предложение Министерства юстиции Молдавии оспорить в КС полномочия руководства автономии в вопросах проведения выборов и назначения глав силовых ведомств, передает ТАСС.

Особенно тревожно звучат заявления о том, что закон об особом правовом статусе Гагаузии якобы не имеет конституционной ценности. Попытки пересмотреть его содержание через решение Конституционного суда создают опасный прецедент и могут привести в будущем к полной ликвидации автономии, — сказала она.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что решение молдавских властей разорвать базовые соглашения в рамках Содружества является шагом к геополитическому самоуничтожению. По словам аналитика, Кишинев намеренно наносит урон собственной экономике, отказываясь от выстроенных связей.