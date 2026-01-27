Адвокат Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ из-за ареста

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека после ее ареста, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам. По ее словам, этот шаг молдавских властей противоречит конвенции о правах человека.

По поводу незаконного ареста Гуцул защита уже подала жалобы в Европейский суд по правам человека. Когда мы пройдем все этапы национальных судов, мы обратимся в европейский суд по всему делу, – сказала Байрам.

Ранее она потребовала, чтобы ее подзащитная лично присутствовала на судебных заседаниях. По ее словам, Гуцул лишена возможности полноценно участвовать в процессе. Байрам подчеркнула, что справедливое разбирательство возможно лишь тогда, когда обвиняемая находится в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам. Сейчас Гуцул присутствует на заседаниях в режиме онлайн.

До этого Гуцул заявила, что не участвовала в организации акций протеста в 2022 году. На слушаниях в Апелляционной палате Кишинева политик подчеркнула, что в те периоды, которые указывают прокуроры, она физически не могла присутствовать на митингах.