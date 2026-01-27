Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:36

Адвокат Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ из-за ареста

Адвокат Байрам: защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ из-за ее ареста

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека после ее ареста, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам. По ее словам, этот шаг молдавских властей противоречит конвенции о правах человека.

По поводу незаконного ареста Гуцул защита уже подала жалобы в Европейский суд по правам человека. Когда мы пройдем все этапы национальных судов, мы обратимся в европейский суд по всему делу, – сказала Байрам.

Ранее она потребовала, чтобы ее подзащитная лично присутствовала на судебных заседаниях. По ее словам, Гуцул лишена возможности полноценно участвовать в процессе. Байрам подчеркнула, что справедливое разбирательство возможно лишь тогда, когда обвиняемая находится в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам. Сейчас Гуцул присутствует на заседаниях в режиме онлайн.

До этого Гуцул заявила, что не участвовала в организации акций протеста в 2022 году. На слушаниях в Апелляционной палате Кишинева политик подчеркнула, что в те периоды, которые указывают прокуроры, она физически не могла присутствовать на митингах.

Евгения Гуцул
Молдавия
аресты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.