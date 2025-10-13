Глава Гагаузии ответила на обвинения в организации протестов Глава Гагаузии заявила, что не причастна к акциям протеста в 2022 году

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не участвовала в организации акций протеста в 2022 году. На слушаниях в Апелляционной палате Кишинева политик подчеркнула, что в те периоды, которые указывают прокуроры, она физически не могла присутствовать на митингах, сообщает ТАСС.

Я не участвовала в организации акций протеста и митингов в 2022 году. Я не могла присутствовать там физически никак по тем эпизодам, которые мне вменяют. Мы предоставили все документы. У меня была операция в Турции. В другой раз у меня дома проходил обыск. Я никак не могла участвовать в организации митингов, — сказала политик.

Ранее Гуцул призвала граждан Молдавии голосовать против внешнего управления и милитаризации, которые, по ее словам, втягивают страну в чужие конфликты. Политик подчеркнула, что народ должен ясно выразить отказ от рабства. Она отметила, что бесконечные кредиты лишь обременяют будущие поколения.

До этого лидер молдавской оппозиции Илан Шор заявил о давлении на судью по делу Гуцул. По словам политика, угрозы в адрес судьи Анны Кучереску организованы премьер-министром Дорином Речаном и главой полиции Виорелом Чернэуцану.