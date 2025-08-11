Молдавские власти обвинили в запугивании судьи по делу Гуцул Шор обвинил премьера и главу полиции Молдавии в запугивании судьи по делу Гуцул

Лидер молдавской оппозиции Илан Шор в своем Telegram-канале заявил о давлении на судью по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. По словам политика, угрозы в адрес судьи Анны Кучереску организованы премьер-министром Дорином Речаном и главой полиции Виорелом Чернэуцану.

Мое расследование вышло на следующее. Этого не делали люди, которые связаны или относятся ко мне. Создана специальная группа под эгидой Речана, которую координирует Чернэуцану, которая специально провела эти провокации в адрес судьи Кучереску с целью обвинить еще и в этом нашу команду, — заявил лидер оппозиционного блока «Победа».

Политик утверждает, что власти пытаются дискредитировать оппозицию, создавая ложные обвинения. Данный инцидент происходит на фоне продолжающегося судебного процесса против главы Гагаузии, который оппозиция считает политически мотивированным.

Ранее Шор заявил, что граждане Молдавии должны выйти на бессрочный протест на главной площади Кишинева с требованием отставки власти. По словам оппозиционера, это единственный способ изменить и улучшить ситуацию в стране.