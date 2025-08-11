«Вымести плесень»: жителей Молдавии призвали к революции

Граждане Молдавии должны выйти на бессрочный протест на главной площади Кишинева с требованием отставки власти, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале. По его словам, это единственный способ изменить и улучшить ситуацию в стране.

Я знаю, что многие из вас недовольны политикой властей. Вам не нравится переплачивать в разы за газ и электричество. Вы устали от западной пропаганды, нищеты и пустых обещаний. <…> Выход только один — снести этот режим. Я призываю всех выйти в субботу в 15:00 на площадь Великого Национального собрания. И провести там столько времени, сколько нужно, чтобы вымести эту желтую плесень (цвет политической символики Партии действия и солидарности — NEWS.ru), — высказался политик.

Ранее первый заместитель руководителя Гагаузии Илья Узун заявил, что жители автономии должны устраивать митинги в связи с арестом главы региона Евгении Гуцул, но должны действовать строго в правовом поле. Он предупредил, что нарушения могут спровоцировать введение чрезвычайного положения со стороны центральных властей Молдавии.