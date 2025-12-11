В Москве у здания посольства Армении прошел новый митинг, участники которого выразили протест против действий премьер-министра Никола Пашиняна, передает Telegram-канал SHOT. Собравшиеся, среди которых были священнослужители, общественные деятели и участники СВО, выступили против решений властей республики, касающихся задержания священнослужителей и предпринимателя Самвела Карапетяна.

Около 300 человек вышли на митинг, чтобы выразить протест против визита премьер-министра в Москву. По информации канала, участники акции утверждали, что политика Пашиняна и его правительства приводит к расколу в обществе и ухудшению условий жизни граждан. Они также выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Армянской церкви и потребовали освобождения задержанных.

Митингующие подготовили петицию, в которой изложили свои претензии к премьер-министру, и намеревались передать ее послу Армении. Однако он не вышел к участникам митинга, несмотря на призывы. Аналогичные акции запланированы сегодня в США, Франции и других странах, где также выразили протест против политики Пашиняна.

Ранее у здания посольства Армении в Москве собрались около 100 человек, чтобы выразить протест против осуждения священнослужителей. Участники акции обвинили руководство Армении в распространении дезинформации и разжигании вражды. Они призвали граждан страны не верить официальным заявлениям. Митингующие также выразили недовольство политикой правительства, которая, по их мнению, ведет к хаосу и конфликтам.